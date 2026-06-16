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Россельхознадзор забраковал 18,8 тонн пшеницы в Волгоградской области

Декларация на партию зерна из Новоаннинского района аннулирована.

Россельхознадзор аннулировал декларацию соответствия на 18,8 тонны яровой пшеницы урожая 2025 года в Волгоградской области. Нарушение выявило территориальное управление ведомства по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в ходе сверки баз данных.

Собственник партии — индивидуальный предприниматель из Новоаннинского района. При выращивании пшеницы он применял гербицид «Артстар». Однако в протоколе лабораторных испытаний, на основании которого была зарегистрирована декларация, данные о проверке зерна на остатки этого пестицида отсутствовали. Нарушение зафиксировали через анализ системы ФГИС «Сатурн» и реестра Росаккредитации.

Ведомство констатировало неполный перечень проверенных показателей безопасности — это нарушает технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна».

Предпринимателю вынесли предостережение о недопустимости нарушений, а саму декларацию признали недействительной.

Ранее сообщалось о ходе посевной кампании в регионе.