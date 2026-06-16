Россельхознадзор забраковал 18,8 тонн пшеницы в Волгоградской области

Собственник партии — индивидуальный предприниматель из Новоаннинского района. При выращивании пшеницы он применял гербицид «Артстар». Однако в протоколе лабораторных испытаний, на основании которого была зарегистрирована декларация, данные о проверке зерна на остатки этого пестицида отсутствовали. Нарушение зафиксировали через анализ системы ФГИС «Сатурн» и реестра Росаккредитации.