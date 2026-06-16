В Волгоградской области возбудили дело после отравления посетителей кафе

По данным ведомства, в июне в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Согласно результатам, проведенным территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция.