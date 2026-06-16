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В Волгоградской области возбудили дело после отравления посетителей кафе

СК: в Камышине возбудили уголовное дело после отравления посетителей кафе.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 16 июн — РИА Новости. Уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Камышине Волгоградской области после массового отравления посетителей кафе, сообщили в СУСК России по региону.

По данным ведомства, в июне в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Согласно результатам, проведенным территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция.

«По данному факту следственным отделом по городу Камышину следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении следственного управления.

В прокуратуре Волгоградской области уточнили, что ведомством взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой СУСК.