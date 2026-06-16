В Волгоградской области 16 человек отравились суши в кафе

ВОЛГОГРАД, 16 июн — РИА Новости. Шестнадцать человек, в том числе пять детей, обратились за медицинской помощью после употребления суши в кафе в Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Согласно результатам проведенных территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. Возбуждено уголовное дело.
«Шестнадцать человек, в том числе пять несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью после употребления суши в кафе в Камышине», — сказала собеседница агентства.