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В Волгоградской области 16 человек отравились суши в кафе

СК: в Камышине 16 человек отравились суши в кафе.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 16 июн — РИА Новости. Шестнадцать человек, в том числе пять детей, обратились за медицинской помощью после употребления суши в кафе в Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Согласно результатам проведенных территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. Возбуждено уголовное дело.

«Шестнадцать человек, в том числе пять несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью после употребления суши в кафе в Камышине», — сказала собеседница агентства.