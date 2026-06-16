«Царапает мозг». Сергей Лукьяненко о том, как фантастика создаёт реальность

— Самая основная мысль — важность дружбы, единства, борьбы за справедливость, за свободу, которая объединяет героев и помогает им. Произведение действительно очень сложно перенести, Попытка написать вплотную к тексту не работает. И дело даже не в том, что произведение написано в 90-х гораздо жёстче, чем сейчас допускается. Сейчас у нас не рискнули бы снять «Неуловимых мстителей» (6+). Ну как же так — там дети прыгают и стреляют друг в друга и во врагов. Дело в том, что изменились мир, поменялось общение детей друг с другом. Поэтому попытка прямо перенести книгу в киноформу или в театральную форму невозможна. Я, например, для сериала полностью переписал от и до.