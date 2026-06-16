На привокзальных площадях КрасЖД в городах Сибири открылись фонтаны

На 8 станциях Красноярской магистрали в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области в рамках эстетического благоустройства привокзальных площадей открылись фонтаны. В том числе они заработали в городах Ачинск, Ужур, Абакан и Мариинск.
Все фонтаны прошли техническое обслуживание и были запущены железнодорожниками с наступлением жаркой погоды в Сибири. По традиции они стали июньским подарком пассажирам и жителям населенных пунктов.
Гидротехнические сооружения являются частью единого архитектурного пространства вокзальных комплексов магистрали. Так, в центре южных районов Красноярского края — городе Ужуре — скульптурный фонтан украшает зеленый парк у привокзальной площади. На вокзале Абакана (столица Хакасии) декоративное сооружение — часть сквера имени Почетного железнодорожника Валентина Полева.
На привокзальной площади Мариинска (Кемеровская область) пассажирам поднимает настроение самый оригинальный на Красноярской магистрали фонтан — парящий в воздухе «магический» кран, из которого льется вода. Рядом обустроены зоны отдыха: лавочки, цветники и разнообразные арт — объекты.
Отметим, что самый масштабный гидротехнический объект КрасЖД, представляющий собой архитектурную композицию из трех фонтанов, расположен на привокзальной площади Красноярска. В настоящее время он законсервирован в связи со строительством на этой территории станции городского метрополитена.