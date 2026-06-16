На привокзальных площадях КрасЖД в городах Сибири открылись фонтаны

Отметим, что самый масштабный гидротехнический объект КрасЖД, представляющий собой архитектурную композицию из трех фонтанов, расположен на привокзальной площади Красноярска. В настоящее время он законсервирован в связи со строительством на этой территории станции городского метрополитена.