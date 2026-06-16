Нижегородцы начали собирать землянику в местных лесах

В Нижегородской области стартовал сезон сбора земляники — об этом стало известно из сообщений местных жителей в сообществе «Грибы, Рыбы и Ягоды НН» во «ВКонтакте».
Нижегородец рассказал, что 11 июня собрал в Кстовском районе три литра ягод — ему удалось наполнить большую банку. Другой житель, набрал целое ведро земляники в Городецком округе. Еще одна нижегородка обнаружила немного спелых ягод в Семёновском округе, а появление первых плодов отметили и в Богородском округе.
При этом земляника поспела ещё не повсеместно. Местная жительница сообщила, что побывала на сборе в Балахнинском округе, но ягоды там пока зелёные — часть из них ещё только цветёт, до полной зрелости им далеко.
Ранее лисички появились в лесах Нижегородской области.