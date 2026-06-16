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В Калининграде деревья не пережили встречу с подрядчиком, ремонтирующим дорогу на Полоцкой

За повреждение растений компании грозит до 300 тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде подрядчик, выполняющий дорожные работы на улице Полоцкой, повредил корни деревьев и оставил стволы без защиты. Об этом региональное минприроды пишет в своём телеграм-канале во вторник, 16 июня.

На состояние зелени пожаловались местные жители. Специалисты ведомства вместе с сотрудниками администрации выехали на место с проверкой. Нарушения подтвердились: у деревьев оказались повреждены корни, а обязательные защитные конструкции вокруг стволов подрядчик не установил.

В минприроды напомнили, что при строительных работах деревья должны закрывать сплошными щитами высотой 2 м. Их ставят на расстоянии не менее 0,5 м от ствола, а вокруг делают настил такого же радиуса. Работать без такой защиты запрещено.

Теперь подрядчику грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В ведомстве пообещали проследить, чтобы деревья на Полоцкой больше не страдали от ремонта.

После начала ремонта часть Полоцкой стала односторонней: со стороны Ленинского проспекта поставили соответствующий знак, а со стороны Серпуховской — «кирпич».

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