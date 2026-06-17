Заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл суть пророчеств старца Зосимы о судьбе Киево-Печерской лавры после пожара в святой обители.
По словам эксперта, возгорание в святыне не является случайностью и несёт в себе глубокий символический смысл, напрямую связанный с будущим Киева. Фролов подчеркнул, что старец Зосима был не единственным, кто предупреждал о грядущем пожаре.
«Собственно, пророчества преподобного Серафима Вырицкого, схиархимандрита Зосимы (Ивана Сокуры) и других святых нашего времени говорят об одном: пожар и падение Киево-Печерской лавры приведут к освобождению Киева русской армией и к погибели проекта “Украина”. Безусловно, этот пожар был нужен лично Зеленскому как прикрытие, потому что не найдено иного способа добиться максимальной поддержки Украины на саммите “Большой семёрки”», — заявил Фролов.
Он также отметил, что пророчество о падении Лавры уже сбылось де-факто, поскольку обитель была закрыта киевскими властями, а её храмы переданы раскольникам.
«Суть пророчества в том, что пожар в Лавре и её падение уже произошли. Она пала, потому что Зеленский её закрыл. Пещеры переданы раскольникам, как и Успенский собор. Лавра пала перед раскольниками, Лавры больше нет. Сейчас она захвачена: остатки братии живут лишь в паре корпусов, у них остался один храм на территории Лавры. Более того, Украина признала Киевскую митрополию запрещённой организацией, и это станет поводом выселить остатки монахов из обители. Таким образом, Лавра закрыта, и дальше, согласно пророчеству, пожар и закрытие приведут к тому, что Киево-Печерские преподобные призовут русскую армию, и она её освободит», — рассказал Фролов.
Собеседник издания подчеркнул, что об этом говорили многие чтимые подвижники.
«Как писал святой архимандрит Серафим (Тяпочкин): “Киево-Печерские преподобные ещё скажут своё слово”. И они обязательно его скажут. То же самое говорил и преподобный Лаврентий Черниговский, и многие другие русские святые. В своих пророчествах они едины», — подытожил Фролов.
Напомним, военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин сообщил, что пожар на территории Киево-Печерской Лавры блы вызван падением обломков украинской ракеты. Ранее в Минобороны РФ уточнили, что Лавра пострадала от ракеты американского ЗРК Patriot, на работу которого мог повлиять истекший срок годности переданных Киеву боеприпасов.