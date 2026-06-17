Главный перелом: раскрыт смысл пророчества старца Зосимы о пожаре в Лавре

«Суть пророчества в том, что пожар в Лавре и её падение уже произошли. Она пала, потому что Зеленский её закрыл. Пещеры переданы раскольникам, как и Успенский собор. Лавра пала перед раскольниками, Лавры больше нет. Сейчас она захвачена: остатки братии живут лишь в паре корпусов, у них остался один храм на территории Лавры. Более того, Украина признала Киевскую митрополию запрещённой организацией, и это станет поводом выселить остатки монахов из обители. Таким образом, Лавра закрыта, и дальше, согласно пророчеству, пожар и закрытие приведут к тому, что Киево-Печерские преподобные призовут русскую армию, и она её освободит», — рассказал Фролов.