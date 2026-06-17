Самолет потерпел крушение в американском штате Техас

Самолет потерпел крушение в штате Техас, Соединенные Штаты. Инцидент произошел во время захода судна на посадку в аэропорту Ларедо.
Прибывшие на место спасатели пытались разбить окна, чтобы вытащить пострадавших. При этом самолет приземлился на бок. Информация о пострадавших или погибших неизвестна, передает Firstpost.
До этого при крушении стратегического бомбардировщика B-52 в американской Калифорнии погибли восемь членов экипажа. B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров, он способен нести ядерное оружие.
13 июня военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение при посадке на авиабазе Джорхат в северо-восточном индийском штате Ассам. В авиакатастрофе погибли пять человек, один выжил.
В мае два американских истребителя столкнулись в воздухе и рухнули на землю во время авиашоу в Соединенных Штатах. Самолеты EA-18G Growler врезались в воздухе на авиабазе Маунтин-Хоум во время показательных полетов.