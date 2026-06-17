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Сезон черешни 2026: обзор сортов, польза и кому нельзя есть

Июнь 2026 года открывает сезон сочной черешни. В статье разбираемся, какие сорта ягоды считаются лучшими, а также кому стоит быть осторожным с её употреблением. В чем польза черешни, каков её витаминный состав и оптимальная суточная норма для здорового человека.

Источник: Freepik

Июнь — традиционное время появления сочной черешни на прилавках. Сезон‑2026 выдался непростым из‑за капризов погоды, но это не уменьшает интереса к любимой летней ягоде. Какие сорта стоит выбрать и кому лучше ограничить её употребление, сообщили Аргументы и Факты.

Все сорта черешни делятся на два типа: бигарро и гини. Ягоды бигарро отличаются плотной, хрустящей мякотью — они хорошо переносят перевозку и подходят для заморозки. Гини, напротив, очень нежные и сочные, их лучше есть свежими прямо после сбора.

На прилавки чаще всего попадают несколько популярных сортов. «Ипуть» — один из самых ранних: созревает к 10—19 июня и радует сладким тёмно‑красным урожаем. «Валерий Чкалов» — легендарный советский сорт с крупными ягодами. Для промышленного выращивания часто выбирают «Фатиш» и «Наполеон». «Ленинградская чёрная» выделяется морозостойкостью — выдерживает до −40 °C. А «Регина» — поздний сорт, устойчивый к дождю: его крупные ягоды не растрескиваются и считаются «королевой» позднего сезона.

Самые сладкие — тёмные и бордовые сорта, например «Ипуть» и «Регина». Жёлтая черешня тоже сладкая и сочная, к тому же реже вызывает аллергию и меньше привлекает птиц. Розовые и жёлто‑розовые сорта обычно менее сладкие, но обладают освежающим вкусом.

Черешня богата витаминами A, C, группы B, а также магнием, железом, йодом и антиоксидантами. Она укрепляет иммунитет и поддерживает работу сердца. Однако важно соблюдать меру: здоровому взрослому человеку рекомендуется не более 300 граммов в день, а оптимальная порция для получения пользы — 150−200 граммов.

Отказаться от черешни стоит людям с заболеваниями ЖКТ — гастритом, язвой, панкреатитом и воспалительными процессами в кишечнике: кислоты и клетчатка могут спровоцировать обострение. С осторожностью её следует употреблять при сахарном диабете (не более 120−150 граммов после еды) и детям до двух лет из‑за риска аллергии и опасности подавиться косточкой. Кроме того, не стоит есть черешню натощак — это может вызвать изжогу и раздражение слизистой.