Сезон черешни 2026: обзор сортов, польза и кому нельзя есть

Отказаться от черешни стоит людям с заболеваниями ЖКТ — гастритом, язвой, панкреатитом и воспалительными процессами в кишечнике: кислоты и клетчатка могут спровоцировать обострение. С осторожностью её следует употреблять при сахарном диабете (не более 120−150 граммов после еды) и детям до двух лет из‑за риска аллергии и опасности подавиться косточкой. Кроме того, не стоит есть черешню натощак — это может вызвать изжогу и раздражение слизистой.