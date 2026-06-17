Сезон черешни 2026: обзор сортов, польза и кому нельзя есть

Июнь — традиционное время появления сочной черешни на прилавках. Сезон‑2026 выдался непростым из‑за капризов погоды, но это не уменьшает интереса к любимой летней ягоде. Какие сорта стоит выбрать и кому лучше ограничить её употребление, сообщили Аргументы и Факты.
Все сорта черешни делятся на два типа: бигарро и гини. Ягоды бигарро отличаются плотной, хрустящей мякотью — они хорошо переносят перевозку и подходят для заморозки. Гини, напротив, очень нежные и сочные, их лучше есть свежими прямо после сбора.
На прилавки чаще всего попадают несколько популярных сортов. «Ипуть» — один из самых ранних: созревает к
Самые сладкие — тёмные и бордовые сорта, например «Ипуть» и «Регина». Жёлтая черешня тоже сладкая и сочная, к тому же реже вызывает аллергию и меньше привлекает птиц. Розовые и жёлто‑розовые сорта обычно менее сладкие, но обладают освежающим вкусом.
Черешня богата витаминами A, C, группы B, а также магнием, железом, йодом и антиоксидантами. Она укрепляет иммунитет и поддерживает работу сердца. Однако важно соблюдать меру: здоровому взрослому человеку рекомендуется не более 300 граммов в день, а оптимальная порция для получения пользы — 150−200 граммов.
Отказаться от черешни стоит людям с заболеваниями ЖКТ — гастритом, язвой, панкреатитом и воспалительными процессами в кишечнике: кислоты и клетчатка могут спровоцировать обострение. С осторожностью её следует употреблять при сахарном диабете (не более 120−150 граммов после еды) и детям до двух лет из‑за риска аллергии и опасности подавиться косточкой. Кроме того, не стоит есть черешню натощак — это может вызвать изжогу и раздражение слизистой.