Жителя Кузбасса осудили за организацию деятельности экстремистской организации

В СК не сообщили название организации, но в правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Установлено, что с июня 2022 года по январь 2025 года осужденный, зная, что решением суда организация признана экстремистской и ее деятельность в России запрещена, продолжил проводить собрания участников и беседы, пропагандирующие деятельность организации.