Жителя Кузбасса осудили за организацию деятельности экстремистской организации

КЕМЕРОВО, 18 июня. /ТАСС/. Жителя Кузбасса приговорили к шести годам лишения свободы за организацию деятельности экстремистского объединения, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«В Кузбассе житель Прокопьевска признан виновным в организации деятельности экстремистской организации. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься организационной деятельностью в общественных или религиозных объединениях и организациях сроком на 5 лет с ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении пресс-службы.
В СК не сообщили название организации, но в правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Установлено, что с июня 2022 года по январь 2025 года осужденный, зная, что решением суда организация признана экстремистской и ее деятельность в России запрещена, продолжил проводить собрания участников и беседы, пропагандирующие деятельность организации.
Экстремистскую деятельность фигуранта выявили сотрудники регионального УФСБ РФ. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). В ходе расследования провели обыск в жилище осужденного и изъяли документы и электронные носители информации.