Что строго-настрого запрещено в Кириллов день, 22 июня 2026 года

22 июня — один из самых трагических дней в жизни нашей страны несмотря на то, что с момента вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз прошло 85 лет.
Но день этот по-прежнему для нас является Днем памяти и скорби, день начала войны, унесшей миллионы жизней и разделившей историю на «до» и «после».
День памяти и скорби: 4 часа утра, которые изменили всё.
В 4 часа утра 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны вторглась на территорию Советского Союза. Этот воскресный день, когда многие спали или собирались на пляжи, стал началом 1418 дней и ночей самой кровопроклятой войны в истории страны.
По разным оценкам, Великая Отечественная война унесла жизни от 26 до 27 миллионов советских людей — воинов и мирных жителей, стариков и детей. Каждый день войны в среднем стоил жизни 14 тысячам человек. Минута молчания в этот день — это не просто ритуал. Это 27 миллионов минут тишины.
Как появился праздник. 8 июня 1996 года президент Борис Ельцин подписал указ, установивший 22 июня как День памяти и скорби. В 2007 году Владимир Путин закрепил эту дату в календаре воинской славы России.
Как поминают. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, телевидение и радио отменяют развлекательные программы, в учреждениях культуры не проводится никаких увеселительных мероприятий. В 12:15 по московскому времени — в точный час выхода в эфир правительственного сообщения о нападении Германии — наступает минута молчания. Люди несут цветы к Вечному огню и мемориалам, зажигают свечи и опускают их на воду в память о погибших.
Право быть собой.
В светском календаре 22 июня — это также Международный день «Быть собой» — о праве каждого человека на аутентичность, о смелости не вписываться в чужие рамки. О нем также важно помнить в эпоху, где каждый второй страдает от синдрома самозванца и хронической тревоги.
История этого праздника началась в 2011 году, когда доктор Дейн Хир написал книгу «Being You, Changing the World». Её послание было радикальным для мира перфекционизма и социальных сетей: не нужно судить себя, не нужно вписываться в чужую систему координат. Достаточно просто быть. Создавать жизнь, которая ощущается истинной, — даже если она не нравится тёте из соседнего подъезда.
Десять лет спустя, в 2021 году, по инициативе Хира появился первый Международный день «Быть собой». Идея мгновенно разлетелась по миру: люди устали от масок.
Два праздника — два полюса жизни.
Почему это важно сегодня? В год, когда ИИ генерирует лица, голоса и судьбы, когда дипфейки стирают грань между реальностью и подделкой, умение быть собой становится актом сопротивления. В мире, где за лайками и подписчиками теряется живой человек, «быть собой» — это не психологическая рекомендация. Это выживание.
В этот день не нужны флаги и парады. Достаточно выключить уведомления, написать на листке три вещи, которые вы в себе любите, и сделать шаг, который вы откладывали из страха осуждения. Надеть то, что нравится. Начать то, что откладывали. Сказать «нет» чужому мнению и «да» своему. Психологи называют это самопринятием. Доктор Хир называет это «быть собой».
Эти два праздника на одной дате — два полюса человеческой жизни: коллективная память и личная идентичность. День памяти и скорби напоминает нам о цене, заплаченной за право жить. День «Быть собой» — о том, как распорядиться этим правом.
Один праздник — о страшной войне, которая не должна повториться. Другой — о внутренней войне, которую каждый ведёт с собой ежедневно. Итог один: 22 июня — день, чтобы помнить и быть. Прийти к мемориалу с гвоздикой и честно ответить себе на вопрос: а живу ли я той жизнью, которую защищали павшие? И если нет — сделать первый шаг к себе настоящему. Потому что 27 миллионов человек погибли не для того, чтобы мы прятались.
Солнцеворот и Кириллов день: древняя мудрость предков.
Кроме того, 22 июня — важнейший рубеж в годовом круге наших предков. Это день летнего солнцестояния, когда солнце, по древним поверьям, «поворачивает на зиму», а природа достигает пика своего расцвета. В народном календаре этот день известен как Кириллов день, Кирилл Солнцеворот или Земляничный Кирилл, так как в этот день православная церковь чтит память двух святых с именем Кирилл: святителя Кирилла Александрийского — великого богослова и защитника православия, и преподобного Кирилла Белозерского — основателя знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря.
Название «Солнцеворот» отражает суть астрономического события: после 22 июня день начинает постепенно убывать, а ночь — прибывать. Крестьяне говорили: «На Кирилла — конец весне, почин лету», «С Кириллова дня — что солнышко дает, то у мужика в амбаре». Считалось, что именно в этот день солнце отдаёт земле всю свою силу, и лето окончательно вступает в свои права.
Традиции дня: встретить рассвет.
Самая важная традиция дня — встречать рассвет. Наши предки верили, что первые лучи солнца в день солнцестояния дарят силы, здоровье и уберегают от невзгод на весь год.
Особое внимание уделяли утренней росе:
Её собирали в сосуд и умывались, чтобы сохранить молодость и красоту, а также «для сияния кожи и от сглаза».
Росу использовали для лечения больных — считалось, что она помогает выздороветь.
Хозяйки брызгали ею огуречные грядки, веря, что это обеспечит хороший урожай.
Как и в день Фёдора Колодезника (21 июня), 22 июня также было принято определять место для рытья колодца. Существовал тот же способ: на ночь ставили сковороду вверх дном на предполагаемое место, и если к утру она покрывалась каплями влаги — вода близко, место удачное.
День считался идеальным для сбора лекарственных растений. В народе верили, что «любые лекарственные растения, срезанные до полудня, “втягивают свет” и лечат целый год». При этом травник должен быть в чистой одежде и соблюдать молчание во время сбора.
С Кириллова дня начинали косить и сушить сено. Это был важный хозяйственный рубеж: от того, насколько вовремя заготовят сено, зависело благополучие скотины зимой.
22 июня сажали позднюю рассаду — считалось, что заморозков до осени больше не будет, и растения успеют вызреть. Также выносили из дома старые, ненужные вещи, освобождая место для нового.
Поверья 22 июня: уберите зеркала.
В день солнцестояния было принято надевать яркую одежду — жёлтую, оранжевую, золотую, белую. Считалось, что так можно «понравиться» солнцу и привлечь его благосклонность. Тёмную, особенно чёрную одежду, напротив, избегали — она могла, по поверьям, «оскорбить» светило и накликать беду.
На рассвете было принято загадывать желания — верили, что они обязательно сбудутся в течение года.
Существовало строгое поверье, связанное с младенцами: детям до года нельзя показывать своё отражение в зеркале. В старину верили, что в зеркале в этот день ребёнок может увидеть нечистую силу, после чего будет плохо спать, много плакать и может заболеть. Поэтому родители следили, чтобы зеркала были убраны из поля зрения малышей.
Запреты Кириллова дня: о мечтах не говори.
Чего категорически нельзя было делать 22 июня:
Ссориться, ругаться, сквернословить, желать зла — главный запрет дня. Считалось, что солнце может обидеться и лишить урожая и удачи, а злые слова, сказанные в гневе, могут воплотиться в жизнь.
Надевать тёмную, особенно чёрную одежду — это может «оскорбить» солнце и навлечь неудачи.
Озвучивать свои планы, мечты и задумки — они могут не сбыться.
Показывать зеркало детям до года — чтобы не напугать их и не навлечь болезни.
Убивать комаров после обеда — существовало поверье, что от этого комариное войско только увеличится.
Разжигать костры у дома — считалось, что на огонь могут прийти злые духи и устроить пожар.
Жаловаться на судьбу — ситуация может только ухудшиться.
Бездельничать — хотя тяжёлый труд и не приветствовался, день требовал наблюдения за природой и посильной работы.
Одним словом, 22 июня — это день, когда солнце достигает зенита, а человек, замирая в благоговении, пытается уловить этот магический миг перехода.
Центральное место занимает культ солнца как источника жизни, тепла и плодородия. В день летнего солнцестояния, по поверьям, грань между мирами истончается, и человек может с помощью простых ритуалов привлечь в свою жизнь удачу, здоровье и любовь. Наблюдения за росой и погодой — многовековой опыт крестьян, связывавших природные явления с будущим урожаем.
Запреты на ссоры, тёмную одежду, разглашение планов отражают представление об особой уязвимости человека в этот «пограничный» день, когда даже слово приобретает особую, магическую силу.
Как прожить 22 июня: выбросьте старое.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. Встретьте рассвет. Встаньте пораньше и выйдите на балкон или просто подойдите к окну. Встретьте первый солнечный луч, загадайте желание. Считается, что оно обязательно сбудется.
2. Умойтесь с доброй мыслью. Если есть возможность выехать за город и умыться росой — сделайте это. Если нет — просто примите душ или ванну, представляя, как вода смывает усталость и негатив.
3. Наденьте что-то жёлтое или золотистое. Этот цвет соответствует энергетике солнца. Если нет жёлтой одежды — наденьте золотое украшение.
4. Проведите день в мире. Избегайте ссор, конфликтов, сплетен. Негативные мысли и слова сегодня особенно опасны — они могут вернуться с двойной силой.
5. «Освободите место» для нового. Выбросьте или отдайте старые, ненужные вещи, которыми вы не пользуетесь. По древней традиции, 22 июня — хороший день для этого.
6. Если у вас есть маленькие дети — на сегодня уберите зеркала из их поля зрения. Это легко соблюсти, и это древнее предостережение.
7. Не делитесь планами на будущее. Сохраните свои мечты и проекты в тайне — по народному поверью, это поможет им сбыться.
Приметы дня на 22 июня:
Обильная роса утром — к хорошему урожаю зерновых, льна и конопли.
Жаркая погода — к неурожаю зерновых, плохой знак.
Много ягод в лесу — к холодной, морозной зиме.
Ласточки и стрижи летают низко, вороны громко каркают — к дождю.
Пчёлы в пасмурный день не прячутся в ульи — дождя не будет.
Муравьёв не видно при хорошей погоде — к ненастью.
Пауки сплели густые сети — к продолжительной ясной погоде.
Много звёзд ночью — осенью будет много грибов.
Радуга — к большой радости.