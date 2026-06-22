МВД: ChatGPT может перенаправлять на мошеннические ресурсы

ChatGPT может направлять пользователей на мошеннические сайты, копируя сайты известных брендов. Помимо этого, алгоритмы искусственного интеллекта иногда включают в свои рекомендации фейковые интернет-площадки для хищения данных и денежных конфиденциальных средств. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, передает ТАСС.