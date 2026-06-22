МВД: ChatGPT может перенаправлять на мошеннические ресурсы

ChatGPT может направлять пользователей на мошеннические сайты, копируя сайты известных брендов. Помимо этого, алгоритмы искусственного интеллекта иногда включают в свои рекомендации фейковые интернет-площадки для хищения данных и денежных конфиденциальных средств. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, передает ТАСС.
«Сайты-двойники по продаже вещей и мебели высвечивались в рекомендациях, составленных искусственным интеллектом. Они копировали фирменную символику, изображения и описание товаров брендов, недавно прекративших существование. В некоторых случаях покупателям предлагали скидки до 80%», — отметили в ведомстве.
По данным киберполиции, злоумышленники могли использовать метод «отравленных данных», намеренно распространяя ложную информацию с фальшивыми отзывами, сообщениями для форумов и поддельных сведений для индексации. Также в УКБ подчеркнули, что в настоящий момент мошеннические сайты удалены из поискового индекса.
Для безопасности в МВД порекомендовали делать дополнительную проверку данных, сравнивать их с другими поисковыми платформами и искать первоисточник.