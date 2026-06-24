Неплательщики штрафов и вернувшиеся из ЛТП попадут на учет в Беларуси. Подобное предусмотрено проектом закона «Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений», который приняли депутаты 24 июня во втором чтении. Подробности приводит БелТА.
По словам члена Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Игорь Пашков, в стране профилактический учет расширят в отношении двух категории белорусов. Речь идет про лиц, вернувшихся из лечебно-трудовых профилакториев, а также белорусов, осужденных к штрафу, в отношении которых было заведено исполнительное производство.
— То есть те, кто осуждены к штрафу и не исполняют решение суда, — уточнил Игорь Пашков.
Ранее МВД Беларуси сказало, что поставит домашних скандалистов на учет сразу после этого.
Тем временем закон о наказании за пропаганду ЛГБТ* и педофилии начал действовать в Беларуси — какие штрафы и сроки.
Кроме того, власти сказали, сколько минчан уклоняются от армии и как их накажут.