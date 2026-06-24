Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неплательщики штрафов и вернувшиеся из ЛТП попадут на учет в Беларуси

В Беларуси вернувшиеся из ЛТП и неплательщики штрафов попадут на учет.

Источник: Комсомольская правда

Неплательщики штрафов и вернувшиеся из ЛТП попадут на учет в Беларуси. Подобное предусмотрено проектом закона «Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений», который приняли депутаты 24 июня во втором чтении. Подробности приводит БелТА.

По словам члена Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Игорь Пашков, в стране профилактический учет расширят в отношении двух категории белорусов. Речь идет про лиц, вернувшихся из лечебно-трудовых профилакториев, а также белорусов, осужденных к штрафу, в отношении которых было заведено исполнительное производство.

— То есть те, кто осуждены к штрафу и не исполняют решение суда, — уточнил Игорь Пашков.

Ранее МВД Беларуси сказало, что поставит домашних скандалистов на учет сразу после этого.

Тем временем закон о наказании за пропаганду ЛГБТ* и педофилии начал действовать в Беларуси — какие штрафы и сроки.

Кроме того, власти сказали, сколько минчан уклоняются от армии и как их накажут.