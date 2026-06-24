Неплательщики штрафов и вернувшиеся из ЛТП попадут на учет в Беларуси

По словам члена Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Игорь Пашков, в стране профилактический учет расширят в отношении двух категории белорусов. Речь идет про лиц, вернувшихся из лечебно-трудовых профилакториев, а также белорусов, осужденных к штрафу, в отношении которых было заведено исполнительное производство.