В Красноярске потушили открытое горение на складе с пенопластом

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Открытое горение на складе с продукцией из пенопласта в Красноярске ликвидировано, проводится проливка и разбор сгоревших конструкций, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении министерства.
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