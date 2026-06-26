ВМФ России начал конвоировать гражданские суда для защиты

По его словам, военные корабли, подводные лодки и морская авиация сейчас работают в интересах экономики страны. Касатонов подчеркнул, что экипажи проводят суда через опасные районы, спасая их от атак пиратов, которые, как отметил адмирал, «решили, что им все можно».
«Сейчас флот решает очень важные задачи, прежде всего — в экономических интересах РФ. Мы проводим корабли, спасая их от нападений пиратов, которые решили, что им все можно. И конечно же в помощь кораблям действуют подводные лодки, авиация, вооруженные противолодочными комплексами», — заявил Касатонов на церемонии награждения коллектива АО «Концерн “Океанприбор” в Петербурге.
Ранее, 18 марта, помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о комплексе мер по защите судоходства. Среди них — конвоирование торгового флота силами ВМФ, установка на судах специальных средств защиты, а также возможность запрашивать сопровождение мобильными огневыми группами.