ВМФ России начал конвоировать гражданские суда для защиты

«Сейчас флот решает очень важные задачи, прежде всего — в экономических интересах РФ. Мы проводим корабли, спасая их от нападений пиратов, которые решили, что им все можно. И конечно же в помощь кораблям действуют подводные лодки, авиация, вооруженные противолодочными комплексами», — заявил Касатонов на церемонии награждения коллектива АО «Концерн “Океанприбор” в Петербурге.