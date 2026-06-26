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На Соммера легковушка сбила 15-летнего мальчика, школьник в больнице

Пострадавший переходил дорогу не по зебре.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде Audi сбила 15-летнего мальчика. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в пятницу, 26 июня, в 12:45, в районе дома № 58 по ул. Соммера. За рулём авто сидел мужчина 1990 года рождения. Водитель допустил наезд мальчика, «переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода». Школьник получил травмы, его увезли в больницу.

На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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