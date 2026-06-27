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В Ермаковском округе утонул 16-летний парень

В Красноярсеом крае произошла трагедия на воде.

В Ермаковском округе произошла трагедия на воде. На Ивановском пруду в селе Ивановка утонул подросток. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По предварительной информации, погибшему было 16 лет. Сейчас на месте происшествия работают специалисты оперативных служб и краевые спасатели. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В МЧС призвали взрослых уделять особое внимание безопасности детей и не допускать, чтобы они без присмотра находились у водоемов и проводили там время без контроля.

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