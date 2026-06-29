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В РПН напомнили волгоградкам о новых правилах работы интернет-магазинов

С 1 октября 2026 года маркетплейсы начнут работать по-новому. Вступит в силу закон о.

С 1 октября 2026 года маркетплейсы начнут работать по-новому. Вступит в силу закон о платформенной экономике, фиксирующий ответственность интернет-магазинов и продавцов за качество реализуемой продукции.

— Права потребителей получат дополнительную защиту: архитектура платформы должна предусматривать техническую возможность возврата, обмена и устранения недостатков через интерфейс сервиса. В карточке товара будут раскрываться сведения о продавце, лицензиях, сертификатах и маркировке. Запрещено размещать запрещённую продукцию, а оператор обязан чётко информировать, что он не является продавцом, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Также новые правила позволят покупателю на законных основаниях требовать от операторов интернет-платформ компенсации ущерба, неустойки и судебного штрафа. За нарушения закона будут введены штрафы. В настоящее время в Госдуме находится законопроект, предусматривающий введение наказания до 500 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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