Нижегородцы неожиданно услышали вой сирен в разных районах города

Вой длился около минуты, затем стих. Как пояснили в ГУ МЧС по Нижегородской области, системы оповещения не так давно ремонтировали. Их пришлось включить для проверки. Настройка продлится до двух часов дня, поэтому нижегородцы могут услышать как сирены, так и речевое сообщение.