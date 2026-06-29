Нижегородцы неожиданно услышали вой сирен в разных районах города

Сирена неожиданно завыла в нескольких районах Нижнего Новгорода 29 июня. Ее слышали в Щербинках, Автозаводском, Нижегородском и Ленинском районах, сообщают очевидцы.
Вой длился около минуты, затем стих. Как пояснили в ГУ МЧС по Нижегородской области, системы оповещения не так давно ремонтировали. Их пришлось включить для проверки. Настройка продлится до двух часов дня, поэтому нижегородцы могут услышать как сирены, так и речевое сообщение.
Напомним, в Нижегородской области объявили режим беспилотной опасности.
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