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Нижегородцы неожиданно услышали вой сирен в разных районах города

Системы оповещения проверяют после ремонта.

Источник: Живем в Нижнем

Сирена неожиданно завыла в нескольких районах Нижнего Новгорода 29 июня. Ее слышали в Щербинках, Автозаводском, Нижегородском и Ленинском районах, сообщают очевидцы.

Вой длился около минуты, затем стих. Как пояснили в ГУ МЧС по Нижегородской области, системы оповещения не так давно ремонтировали. Их пришлось включить для проверки. Настройка продлится до двух часов дня, поэтому нижегородцы могут услышать как сирены, так и речевое сообщение.

Напомним, в Нижегородской области объявили режим беспилотной опасности.

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