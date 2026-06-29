В Москве открылась международная конференция по соединениям для фотоники

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ведущие российские и зарубежные ученые и представители промышленности обсудят передовые разработки в области соединений для фотоники и микроэлектроники на II Международной конференции «Функциональные халькогениды: физика, технология и применение» (FunChaPTA-2), которая открылась в понедельник в Национальном исследовательском университете «МИЭТ», сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
В конференции принимают участие более 240 ведущих исследователей и специалистов из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Израиля, Армении, Казахстана, Азербайджана, Индии и других стран. Они представляют 120 устных и более 70 стендовых докладов на темы, связанные с халькогенидными материалами — от фазовой памяти до солнечной энергетики.
«Халькогенидные материалы — это та область, где наша страна обладает значительным фундаментальным и технологическим заделом. Сегодня на их основе создаются устройства энергонезависимой памяти, солнечные элементы, перестраиваемые компоненты интегральной фотоники, разрабатываются оптические элементы для нейроморфных вычислительных систем. Наша задача — не только сохранить эту научную школу, но и расширить горизонты исследований, интегрируя в процесс молодых ученых и укрепляя международное сотрудничество», — отметил председатель конференции, ректор НИУ МИЭТ Сергей Гаврилов.
В рамках конференции состоялось подписание соглашения о создании международной научно-исследовательской лаборатории. На подписании соглашения российскую сторону представлял НИУ МИЭТ (Москва), китайскую сторону — East China Normal University (ECNU, Шанхай). В лаборатории планируется проведение исследований фазопеременных халькогенидных материалов и создание на их основе устройств микроэлектроники и фотоники, в том числе для нейроморфных вычислительных систем нового поколения.
«Я верю, что с помощью совместной лаборатории, опираясь на взаимодополняющие сильные стороны и профессиональное сотрудничество между Китаем и Россией, мы несомненно внесем свой вклад в развитие оптоэлектронных технологий следующего поколения и интеллектуальных информационных систем», — отметил постоянный член парткома ECNU, проректор ECNU Ши Гоюе.
Работа конференции охватывает восемь направлений, среди которых «халькогенидные стекла», «фазопеременные материалы», «микро- и наноструктурирование», «оборудование и технологии». В программу также вошли новые тематические секции, отражающие современные мировые тренды: «Термоэлектрические материалы и устройства» — разработка источников автономного энергоснабжения для экстремальных условий (космос, Крайний Север); «Материалы и устройства солнечной энергетики» — создание высокоэффективных фотоэлектрических элементов; «Интегральная фотоника и волоконная оптика» — развитие систем генерации, передачи и детектирования оптического излучения.
Также в дни работы конференции пройдут Школа Российского научного фонда (РНФ), IV Школа молодых ученых «Микроволновая фотоника» с участием ведущих российских экспертов, конкурс лучших устных докладов среди молодых ученых, а также вручение премии им. В. М. Глазова. Участники смогут посетить экспозицию экспериментальных образцов и готовых устройств и принять участие в экскурсиях по ведущим научно-исследовательским лабораториям и производственным площадкам Зеленограда в сфере микроэлектроники, фотоники, материаловедения и биотехнологий.
Конференция проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» при поддержке научно-исследовательской лаборатории «Материалы и устройства активной фотоники». Организаторами конференции выступают НИУ МИЭТ совместно с ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, НПК «Технологический режим» и РГПУ им. А. И. Герцена.