В Москве открылась международная конференция по соединениям для фотоники

«Халькогенидные материалы — это та область, где наша страна обладает значительным фундаментальным и технологическим заделом. Сегодня на их основе создаются устройства энергонезависимой памяти, солнечные элементы, перестраиваемые компоненты интегральной фотоники, разрабатываются оптические элементы для нейроморфных вычислительных систем. Наша задача — не только сохранить эту научную школу, но и расширить горизонты исследований, интегрируя в процесс молодых ученых и укрепляя международное сотрудничество», — отметил председатель конференции, ректор НИУ МИЭТ Сергей Гаврилов.