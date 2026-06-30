Эксперт Т1: нейросети могут подбирать специальности и варианты поступления для абитуриента

При этом ИИ помогает не только с оценкой шансов, но и с выбором образовательной траектории. Система учитывает интересы поступающего, любимые школьные предметы, сильные стороны и карьерные ожидания. На основе этих данных нейросеть рекомендует подходящие направления подготовки, а затем сопоставляет их с результатами ЕГЭ, индивидуальными достижениями абитуриента, количеством бюджетных мест и проходными баллами конкретных вузов.