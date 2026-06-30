Красноярец Илья Соболев сыграл экстрасенса в комедии «Зовите Витю!»

«Для меня участие в этом проекте — большой эксперимент. Здесь многое сошлось: молодой режиссер, молодой сценарист, и я сам, если говорить о сериальной актерской работе, пока еще не могу назвать себя опытным. В какой-то момент понял, что готов именно к такому риску и к таким творческим поискам. Это совершенно другой мир со своими законами. Если честно, опыт стендапа здесь почти не помог. На сцене ты существуешь по одним правилам, а кино и сериалы требуют совсем другого подхода, поэтому многое приходится осваивать буквально с нуля», — рассказал Илья Соболев.