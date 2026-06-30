Красноярец Илья Соболев сыграл экстрасенса в комедии «Зовите Витю!»

Уроженец Красноярска, комик Илья Соболев исполнил главную роль в паранормальной комедии «Зовите Витю!». Премьера сериала состоится 1 июля в онлайн-кинотеатре КИОН (входит в Группу компаний МТС).
В центре сюжета — экстрасенс-мошенник Витя, который за деньги имитирует вызов духов умерших. Неожиданно он обнаруживает, что действительно начал видеть призраков. Теперь новоиспеченному медиуму нужно забыть про беззаботную жизнь и разобраться с появившейся проблемой. Помогать ему будет блогерша Саша (Александра Бортич), у которой появилась возможность снять ролик-сенсацию. При этом Вите предстоит решить вопрос не только с призраками, но и со своим отцом (Сергей Рост), с которым они находятся в длительном конфликте.
«Для меня участие в этом проекте — большой эксперимент. Здесь многое сошлось: молодой режиссер, молодой сценарист, и я сам, если говорить о сериальной актерской работе, пока еще не могу назвать себя опытным. В какой-то момент понял, что готов именно к такому риску и к таким творческим поискам. Это совершенно другой мир со своими законами. Если честно, опыт стендапа здесь почти не помог. На сцене ты существуешь по одним правилам, а кино и сериалы требуют совсем другого подхода, поэтому многое приходится осваивать буквально с нуля», — рассказал Илья Соболев.
На юбилейном V Фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+ сериал признали самым ожидаемым проектом, а сам актер получил награду в номинации «Оригинальный актер».
Режиссером выступил Денис Тяпичев. В сериале также снялись Риналь Мухаметов, Сергей Рост, Мария Смольникова, Владимир Майзингер, Александра Флоринская и другие.
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