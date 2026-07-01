Франция вышла в ⅛ финала ЧМ-2026, Мбаппе оформил дубль и приблизился к Месси

Благодаря этим голам Мбаппе довёл число забитых мячей на чемпионатах мира до 18 и вышел на второе место в историческом рейтинге бомбардиров турнира. Он обошёл Мирослава Клозе и теперь уступает только Лионелю Месси, у которого 19 голов.