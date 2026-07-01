Подрядчику в Хабаровске дали срок до 13 июля по ремонту переулка Брянского

В Хабаровске подрядчик должен до 13 июля устранить недочёты на участке дороги в районе переулка Брянского. Ход работ проверил мэр Сергей Кравчук, сообщили в городской администрации.
Речь идёт об участке от улицы Воронежской до улицы Совхозной. Автомобильное движение там открыли ещё 1 июня, но подрядчику предстоит завершить несколько важных работ.
В течение недели на дороге должны установить дорожные знаки. Также компании-застройщику нужно сделать ливневую канализацию с насосным оборудованием, поставить светофоры и нанести разметку.
«Трасса обеспечивает не только сквозной проезд к улицам Воронежской и Совхозной, но и создаёт необходимые транспортные и пешеходные связи внутри самих жилых территорий», — сказал Сергей Кравчук.
По словам мэра, объект находится на контроле городской администрации, губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и партии «Единая Россия». Общая сумма субсидии на строительство составляет около 350 миллионов рублей.
Длина новой дороги — более 700 метров. На участке с тремя полосами движения предусмотрены велодорожки и линии наружного освещения, а на въезде и выездах должны появиться светофоры.