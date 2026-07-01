Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подрядчику в Хабаровске дали срок до 13 июля по ремонту переулка Брянского

В течение недели на дороге должны установить дорожные знаки. Также компании-застройщику нужно сделать ливневую канализацию с насосным оборудованием, поставить светофоры и нанести разметку.

В Хабаровске подрядчик должен до 13 июля устранить недочёты на участке дороги в районе переулка Брянского. Ход работ проверил мэр Сергей Кравчук, сообщили в городской администрации.

Речь идёт об участке от улицы Воронежской до улицы Совхозной. Автомобильное движение там открыли ещё 1 июня, но подрядчику предстоит завершить несколько важных работ.

В течение недели на дороге должны установить дорожные знаки. Также компании-застройщику нужно сделать ливневую канализацию с насосным оборудованием, поставить светофоры и нанести разметку.

«Трасса обеспечивает не только сквозной проезд к улицам Воронежской и Совхозной, но и создаёт необходимые транспортные и пешеходные связи внутри самих жилых территорий», — сказал Сергей Кравчук.

По словам мэра, объект находится на контроле городской администрации, губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и партии «Единая Россия». Общая сумма субсидии на строительство составляет около 350 миллионов рублей.

Длина новой дороги — более 700 метров. На участке с тремя полосами движения предусмотрены велодорожки и линии наружного освещения, а на въезде и выездах должны появиться светофоры.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше