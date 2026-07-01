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В Хабаровском крае восстановили режим особой охраны радонового источника

После вмешательства прокуратуры в Николаевском районе убрали свалку у популярного места отдыха.

В Хабаровском крае по иску природоохранного прокурора администрация Николаевского муниципального района восстановила режим особой охраны радонового источника, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокурутра.

«Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях», — говорится в сообщении.

Установлено, что на расположенной в 6 км от поселка Многовершинный особо охраняемой природной территории термального источника Якум-Му образована несанкционированная свалка бытовых, строительных и иных отходов.

Источник используется местными жителями как место отдыха.

Администрация Николаевского муниципального района не принимала мер к ликвидации несанкционированно размещенных на особо охраняемой природной территории отходов.

По иску природоохранного прокурора решением Николаевского-на-Амуре городского суда признано незаконным бездействие администрации муниципального района, на нее возложена обязанность ликвидировать свалку.

Особо охраняемая территория местного значения очищена, решение исполнено.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае специалисты Россельхознадзора выявили две несанкционированные свалки на землях сельскохозяйственного назначения. Общая площадь захламленных участков составила 105,9 квадратного метра.