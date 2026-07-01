Нижегородские отличники ЕГЭ получат номера с пятерками от Yota

Выпускники 2026 года, набравшие в сумме 200 баллов по любым двум предметам Единого государственного экзамена, смогут бесплатно получить специальные мобильные номера с комбинацией из трех пятерок. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора Yota, запустившего инициативу при поддержке Минпросвещения РФ.
Акция будет действовать в течение всего текущего года для абонентов в возрасте до 20 лет. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, по предварительным результатам экзаменационной кампании, 200 баллов смогли набрать 933 выпускника по всей стране. Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников выразил надежду, что символичная цифровая комбинация станет для вчерашних школьников счастливым талисманом в студенческой жизни.
Чтобы зафиксировать красивый номер, действующим клиентам оператора необходимо зайти в личный кабинет, связаться со службой поддержки и подтвердить свои высокие баллы. Забрать новую сим-карту участники акции, включая нижегородцев, смогут в объединенной розничной сети МегаФона и Yota.
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