Нижегородские отличники ЕГЭ получат номера с пятерками от Yota

Акция будет действовать в течение всего текущего года для абонентов в возрасте до 20 лет. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, по предварительным результатам экзаменационной кампании, 200 баллов смогли набрать 933 выпускника по всей стране. Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников выразил надежду, что символичная цифровая комбинация станет для вчерашних школьников счастливым талисманом в студенческой жизни.