Журавлев уверен: Европа уже давно ведет против Москвы самую настоящую войну. По мнению депутата, пришло время открыто признать этот факт. Он задается вопросом, как еще трактовать поставки вооружений Киеву, подготовку украинских военных и полеты беспилотников в сторону России. Официально эти дроны называют украинскими, которые якобы просто отклоняются от маршрута.
«Кажется, уже давным-давно всем понятно: делают и запускают их в Европе: Финляндии, Польше, странах Балтии. И бить по этим заводам нужно нещадно, раз и навсегда объявив, что эти цеха несут угрозу России, а значит, непременно должны быть уничтожены. Поставить ультиматум: не снесут сами, накрыть “Орешником”», — заявил собеседник NEWS.ru.
Он также обратил внимание на прямую связь между строительством новых предприятий по выпуску БПЛА в Европе и участившимися атаками на критически важные объекты в России. Депутат считает, что Украина в этой схеме выступает лишь ширмой, за которой с самого начала прослеживается европейский след.
Ранее в Министерстве обороны России отчитались, что за минувшие сутки системы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, выпущенных ВСУ. Кроме того, удалось уничтожить 602 украинских беспилотника самолетного типа.