Он также обратил внимание на прямую связь между строительством новых предприятий по выпуску БПЛА в Европе и участившимися атаками на критически важные объекты в России. Депутат считает, что Украина в этой схеме выступает лишь ширмой, за которой с самого начала прослеживается европейский след.