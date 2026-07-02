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Депутат Госдумы предложил наносить удары по заводам БПЛА в Европе

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что Россия может применить ракету «Орешник» для удара по европейским заводам, где собирают беспилотники, чтобы прекратить их деятельность. Таким образом парламентарий отреагировал на объяснения генсека НАТО Марка Рютте, который утверждает, что дроны ВСУ залетают на территорию стран Альянса из-за потери курса.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Журавлев уверен: Европа уже давно ведет против Москвы самую настоящую войну. По мнению депутата, пришло время открыто признать этот факт. Он задается вопросом, как еще трактовать поставки вооружений Киеву, подготовку украинских военных и полеты беспилотников в сторону России. Официально эти дроны называют украинскими, которые якобы просто отклоняются от маршрута.

«Кажется, уже давным-давно всем понятно: делают и запускают их в Европе: Финляндии, Польше, странах Балтии. И бить по этим заводам нужно нещадно, раз и навсегда объявив, что эти цеха несут угрозу России, а значит, непременно должны быть уничтожены. Поставить ультиматум: не снесут сами, накрыть “Орешником”», — заявил собеседник NEWS.ru.

Он также обратил внимание на прямую связь между строительством новых предприятий по выпуску БПЛА в Европе и участившимися атаками на критически важные объекты в России. Депутат считает, что Украина в этой схеме выступает лишь ширмой, за которой с самого начала прослеживается европейский след.

Ранее в Министерстве обороны России отчитались, что за минувшие сутки системы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, выпущенных ВСУ. Кроме того, удалось уничтожить 602 украинских беспилотника самолетного типа.

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