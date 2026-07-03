«Цифровая Кубань» потребовала от ростовского ООО «Айтитех» 21 млн рублей

Решением арбитражного суда ООО «Айтитех» признано несостоятельным 20 марта 2026 года с долгом перед УФНС России по Ростовской области в 12,9 млн руб., в отношении компании на полгода введена процедура конкурсного управления. Арбитражным управляющим назначен Вольдемар Вайнбаум.