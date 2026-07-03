Путин: С начала года освобождены 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии

Вооруженные силы РФ с начала текущего года освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии. Об этом в пятницу, 3 июля, в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск заявил президент России Владимир Путин.