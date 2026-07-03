Путин: С начала года освобождены 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии

Вооруженные силы РФ с начала текущего года освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии. Об этом в пятницу, 3 июля, в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск заявил президент России Владимир Путин.
— С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более трех тысяч квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии, — цитирует главу государства РИА Новости.
3 июля стало известно, что солдаты российской армии (ВС РФ) полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Владимир Путин выразил благодарность российским военным за их героизм и эффективную работу.
В тот же день в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Александровка в Днепропетровской области. Оттеснить противника удалось подразделениям группировки войск «Восток». По информации ведомства, за прошедшую неделю российская армия ударила по объектам украинского военно-промышленного и топливо-энергетического комплексов.