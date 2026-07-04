За сутки в Ростовской области ликвидировали 32 возгорания

За сутки специалисты ликвидировали 17 техногенных пожаров и 15 загораний сухой растительности. Кроме того, подразделения выезжали на 7 дорожно‑транспортных происшествий, а также на одно происшествие на водном объекте. В ходе реагирования на ЧП на воде удалось спасти одного человека, ещё один погиб.