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За сутки в Ростовской области ликвидировали 32 возгорания

Об этом сообщили в МЧС по региону.

Пожарно‑спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области подвели итоги работы за 3 июля.

За сутки специалисты ликвидировали 17 техногенных пожаров и 15 загораний сухой растительности. Кроме того, подразделения выезжали на 7 дорожно‑транспортных происшествий, а также на одно происшествие на водном объекте. В ходе реагирования на ЧП на воде удалось спасти одного человека, ещё один погиб.

В работе были задействованы 328 сотрудников и 82 единицы техники.

Спасатели напоминают: важно поддерживать связь с близкими и сообщать им о своих планах и местонахождении.

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