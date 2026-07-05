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27 земских работников культуры переехали в Хабаровский край

Программа действует по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Семья».

В Хабаровском крае по программе «Земский работник культуры» трудятся уже 27 специалистов. Они приехали в небольшие города, сёла и посёлки, чтобы работать в школах искусств, домах культуры, музеях и библиотеках, сообщили в министерстве культуры края.

Программа действует по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Семья». Её участники заключают трудовой договор с учреждением культуры в населённом пункте до 50 тысяч жителей и обязуются отработать там не меньше пяти лет. За переезд государство выплачивает 2 миллиона рублей.

Один из таких специалистов — Ахмед Мамедов, преподаватель по классу баяна в Детской школе искусств Николаевского района. Он родился в Междуреченске Кемеровской области, несколько лет жил в Краснодарском крае, пробовал себя в разных профессиях, но всё равно вернулся к музыке. Николаевск-на-Амуре выбрал потому, что город напомнил ему родные места, а выплата по программе помогла купить жильё.

«Если бы не было этой программы, я бы, скорее всего, не вернулся в сферу культуры, хотя очень хотел», — рассказал Ахмед Мамедов.

Сейчас педагог планирует остаться в Хабаровском крае и развивать музыкальные таланты в регионе. Его ученики уже осваивают баян, играют аккорды, арпеджио, пьесы и этюды.

В краевом минкультуры отметили, что Хабаровский край входит в число лидеров Дальнего Востока по числу трудоустроенных земских работников культуры. Благодаря этому региону увеличили квоту на 2026 год: сейчас для специалистов доступны около 50 вакансий, а приём заявок продлён до 30 июля.