27 земских работников культуры переехали в Хабаровский край

Один из таких специалистов — Ахмед Мамедов, преподаватель по классу баяна в Детской школе искусств Николаевского района. Он родился в Междуреченске Кемеровской области, несколько лет жил в Краснодарском крае, пробовал себя в разных профессиях, но всё равно вернулся к музыке. Николаевск-на-Амуре выбрал потому, что город напомнил ему родные места, а выплата по программе помогла купить жильё.