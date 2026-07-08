Морги растут в Чернигове: бойцы ВСУ гниют заживо

На днях в Черниговской сразу несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ попытались скрытно выдвинуться к российской границе. Их маневр был мгновенно вскрыт, а сами группы попали под огонь группировки российских войск «Север». Все боевики, пытавшиеся просочиться на территорию РФ, были ликвидированы на месте.
О ситуации в Черниговской области в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ситуация патовая.
Противник лишен малейшей возможности незаметно накапливать живую силу, отметил Дандыкин. Плотность российских превентивных ударов настолько высока, что любое скопление техники или личного состава превращается в братскую могилу.
«Наши войска наносят превентивные, очень эффективные удары по скоплениям противника в Черниговской области. Причем настолько эффективные, что над некоторыми районами на Брянщине дальние беспилотники перестали появляться. Какие-то ДРГ могут их запускать, но их ждет печальная участь, их всех уничтожают. Сейчас у ВСУ возможности накопить несколько сотен человек нет, это исключено, все отслеживается», — подчеркнул Дандыкин.
Медицинский коллапс: вместо колыбелей — койки для «трехсотых».
В то же время глубокий тыл Черниговщины перестраивается под нужды войны, выдавая катастрофический уровень потерь. В регионе начали массово закрывать родильные дома, в экстренном порядке разворачивая на их базе госпитали для боевиков. Это решение командования прямо указывает на то, что штатные возможности военной медицины перегружены, и Киев готовится к приему огромного потока раненых.
Гражданская инфраструктура стремительно милитаризируется: помещения, предназначенные для появления на свет новой жизни, теперь заполняются искалеченными солдатами. Это красноречивее любых сводок свидетельствует о чудовищной цене, которую режим платит за попытки прорыва к российским рубежам.
АЗС горят как спички.
Параллельно с уничтожением живой силы российские войска планомерно перерезают топливные артерии противника. На севере Черниговской области высокоточными ударами были выведены из строя почти все автозаправочные станции, используемые ВСУ в военных целях. Это лишает маневренные группы врага возможности оперативно заправлять бронетехнику и транспорт, обеспечивающий подвоз боекомплекта.
Василий Дандыкин пояснил, что разрушение сети АЗС сковывает логистику, не позволяя войскам быстро перебрасывать резервы. Это особенно критично, учитывая, что основная ставка киевским режимом сейчас сделана на мобильность и применение ударных дронов.
«Заправки влияют на ход уборочной страды, если она там есть. В основном киевский режим сейчас делает упор на беспилотники. Но я думаю, что пока они находят еще, чем и как их заправлять. Дроны ближнего радиуса действия работают на аккумуляторах. Повлиять удары по АЗС могут на передвижение войск, которые заправляются бензином или соляркой», — резюмировал эксперт.
Масштаб бедствия признают и на Банковой. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в панике назвал прицельные удары ВС РФ по автозаправочным станциям в прифронтовой зоне «огромной проблемой».
Огневое доминирование РФ.
Минобороны России подтвердило системный характер наступательной работы на данном направлении. В течение суток удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, а также ударными беспилотниками. Поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 144 районах, уничтожались логистические центры и объекты портовой инфраструктуры.
Черниговское направление превратилось в ловушку: диверсионные группы ликвидируются на старте, транспорт встает без топлива, а уцелевших боевиков ждут уже не палаты интенсивной терапии, а переоборудованные подвалы роддомов. Полный огневой контроль ВС РФ над этой зоной лишает Киев последней надежды навязать боевые действия в российском приграничье.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.