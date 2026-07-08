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Адвокат Борзенко: Продавец не может требовать от покупателя оплату без сдачи

Покупатели часто сталкиваются с ситуацией, когда у продавца не бывает сдачи и он предлагает самостоятельно разменять купюру. По словам адвоката, руководителя Дома права «Аванти» Надежды Борзенко, обязанность рассчитаться с покупателем лежит не на потребителе.

Покупатели часто сталкиваются с ситуацией, когда у продавца не бывает сдачи и он предлагает самостоятельно разменять купюру. По словам адвоката, руководителя Дома права «Аванти» Надежды Борзенко, обязанность рассчитаться с покупателем лежит не на потребителе.

— Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, обязано продавать товары каждому, кто к нему обратится, если такая продажа относится к характеру его деятельности. Поэтому продавец не вправе произвольно отказывать покупателю в продаже товара только потому, что в кассе нет подходящей суммы для сдачи, — сообщила эксперт.

По ее словам, отсутствие размена не является законным основанием для отказа в продаже товара. Если покупатель сталкивается с отказом принять деньги или выдать сдачу, следует пригласить администратора и направить жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора, отметила юрист в беседе с RT.

Юрист Екатерина Устименко-Бакумовская рассказала, что при покупке товаров с рук, особенно дорогостоящих, в первую очередь нужно выяснить, является ли продавец законным владельцем имущества, а также убедиться в отсутствии обременений.

Ранее стало известно, что в преддверии дачного сезона злоумышленники начали создавать поддельные сайты садовых магазинов. Они завлекают покупателей низкими ценами на бензопилы, культиваторы, теплицы и удобрения, требуя 100-процентную предоплату.

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