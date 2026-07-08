Адвокат Борзенко: Продавец не может требовать от покупателя оплату без сдачи

— Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, обязано продавать товары каждому, кто к нему обратится, если такая продажа относится к характеру его деятельности. Поэтому продавец не вправе произвольно отказывать покупателю в продаже товара только потому, что в кассе нет подходящей суммы для сдачи, — сообщила эксперт.