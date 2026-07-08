Фермеры из Смоленской области рассказали, как нашли любовь на московской ярмарке

Московские ярмарки — уникальный формат, который выходит за рамки привычной торговли. Здесь особая атмосфера: граница между покупателем и продавцом размыта, люди часто находят тут друзей и партнеров со сходными интересами и ценностями. А еще на московских ярмарках можно найти свою вторую половину, как это сделали два фермера из Смоленска: Андрей и Марина, владельцы фермы по выращиванию улиток в Смоленской области. Они привозят на ярмарки продукцию более чем 20 хозяйств Смоленщины — являются региональными агроагрегаторами.