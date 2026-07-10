«Мы убьем Трампа»: США получили данные о покушении Тегераном на президента

Израиль передал США разведывательную информацию. Она свидетельствует о наличии у Ирана плана покушения на американского президента Дональда Трампа. Об этом информирует газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.
Уточняется, что Тегеран уже много лет открыто угрожает отомстить Трампу за ликвидацию генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Он был одним из высших командиров Корпуса стражей исламской революции.
Как передает WSJ, во время похорон убитого Верховного лидера Ирана Али Хаменеи участники церемонии выкрикивали угрозы в адрес американского лидера и развернули баннер с надписью «Мы убьем Трампа».
Самим НАТО прошел в турецкой Анкаре с 7 по 8 июля. Однако после мероприятия Трамп неожиданно отказался возвращаться домой на новом президентском самолете Air Force One, который недавно был получен в подарок от Катара и переоборудован в Штатах. Вместо этого американский лидер вылетел на старом проверенном борту, тогда как новый Boeing отправили в Великобританию. Хотя Белый дом официально сослался на просьбу Секретной службы и меры предосторожности, в кулуарах ходят слухи, что настоящей причиной стал страх перед возможным покушением со стороны Ирана.
Трамп, на жизнь которого уже неоднократно покушались, назвал пост президента США опасным. По его собственной оценке, вероятность гибели в результате исполнения обязанностей составляет 5,2%.
Кроме этого, Трамп заявил, что Иран видит его как цель № 1. Американский лидер признался, что, возможно, не стал бы баллотироваться, если бы знал о таких рисках. При этом Трамп не исключил, что пойдет на выборы снова.
13 июля 2024 года на митинге в Пенсильвании Трамп едва не был убит — пуля стрелка Томаса Мэттью Крукса ранила его в ухо. Если бы он не повернул голову в тот момент, последствия могли бы стать роковыми.
Как выяснилось, местные полицейские успели предупредить Секретную службу о подозрительном человеке на крыше всего за две минуты до того, как тот восемь раз выстрелил в сторону Трампа.