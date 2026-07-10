«Мы убьем Трампа»: США получили данные о покушении Тегераном на президента

Самим НАТО прошел в турецкой Анкаре с 7 по 8 июля. Однако после мероприятия Трамп неожиданно отказался возвращаться домой на новом президентском самолете Air Force One, который недавно был получен в подарок от Катара и переоборудован в Штатах. Вместо этого американский лидер вылетел на старом проверенном борту, тогда как новый Boeing отправили в Великобританию. Хотя Белый дом официально сослался на просьбу Секретной службы и меры предосторожности, в кулуарах ходят слухи, что настоящей причиной стал страх перед возможным покушением со стороны Ирана.