Минстрой выдал разрешение на строительство спортклуба в Сормове

В Сормовском районе Нижнего Новгорода появится новый спортивный клуб. Проект попал в реестр разрешений на строительство в 2026 году на сайте минстроя Нижегородской области.
Спортклуб планируют построить на улице Рабфаковской в Сормове. Заказчиком выступает ООО «Автолюкс». Архитектурный облик объекта опубликовали еще в начале текущего года — двухэтажное здание будет выполнено в коричневом и белом оттенках. Площадь земельного участка составит 2478 квадратных метров, а площадь самого клуба — 1433,1 квадратных метров.
Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство спортклуба в 2026 году. Точные сроки реализации проекта пока неизвестны.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородские спортивные клубы смогут арендовать землю за 1 рубль в год.