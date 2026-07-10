Минстрой выдал разрешение на строительство спортклуба в Сормове

Спортклуб планируют построить на улице Рабфаковской в Сормове. Заказчиком выступает ООО «Автолюкс». Архитектурный облик объекта опубликовали еще в начале текущего года — двухэтажное здание будет выполнено в коричневом и белом оттенках. Площадь земельного участка составит 2478 квадратных метров, а площадь самого клуба — 1433,1 квадратных метров.