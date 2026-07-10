Россельхознадзор выявил факты торговли ветеринарными препаратами без лицензии

Индивидуальные предприниматели из Первомайска и Лукоянова получили предостережения за реализацию лекарств для животных без лицензии. Подробностями поделились в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии.
Напомним, российское законодательство разрешает продажу ветеринарных препаратов только при наличии соответствующих документов. Отпускать покупателям можно только лекарственные средства, которые производят аптечные организации либо ИП с лицензией на фармдеятельность.
Ранее мы рассказывали о том, что может ждать нижегородцев за перевозку топлива в канистрах. В регионе вступили в силу новые правила реализации горючего на АЗС. Теперь автолюбители могут заправить свои машины не в любой день.