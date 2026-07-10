ЦУР провел семинар для участников программы «Герои. Нижегородская область»

«Кто не работает с аналитикой обратной связи, тот управляет не ситуацией, а своим впечатлением о ней. Управленческие риски сегодня развиваются очень быстро и ждать официальной бумаги — значит работать уже с последствиями ситуации. Наша задача — видеть сигналы там, где их пока не видно», — подчеркнул Алексей Ушаков.