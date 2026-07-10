ЦУР провел семинар для участников программы «Герои. Нижегородская область»

Глава Центра управления регионом (ЦУР) Алексей Ушаков провел семинар на тему «Обратная связь. Аналитика и управленческие решения» для участников программы «Герои. Нижегородская область» в КУПНО.
В рамках четвертого, финального этапа обучения участники программы узнали об эффективных подходах подход к работе с обращениями граждан, который успешно реализуется ЦУР в Нижегородской области.
«Кто не работает с аналитикой обратной связи, тот управляет не ситуацией, а своим впечатлением о ней. Управленческие риски сегодня развиваются очень быстро и ждать официальной бумаги — значит работать уже с последствиями ситуации. Наша задача — видеть сигналы там, где их пока не видно», — подчеркнул Алексей Ушаков.
По словам эксперта, новая стратегия подразумевает анализ отклонений от нормы, а не работу исключительно с популярными обращениями. Аномальное количество жалоб может указывать на растущие риски в той или иной сфере.
Алексей Ушаков объяснил, что большое количество негативных комментариев в соцсетях может быть связано с недостатком понятной информации о ситуации. Также на семинаре уделили особое внимание важности проверки эффективности принятых решений.
Полученные на лекции знания помогут участникам программы в разработке финальных проектов, которые предстоит защитить перед экспертной комиссией по итогам модуля.
Напомним, что официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область» стартовало 4 августа 2025 года. Участники получат диплом о профессиональной переподготовке от КУПНО и удостоверение о повышении квалификации РАНХиГС. Десяти финалистам дадут рекомендации к участию в финальном отборе федеральной программы «Время героев» без прохождения этапа тестирования.