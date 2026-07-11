Тропический июль: чем обусловлена духота в Хабаровске

Жители Хабаровского края задаются вопросом: почему вместо привычной жары июнь оказался прохладным, а уже в начале июля регион накрыли сильные ливни и духота? О причинах погодных явлений, влиянии Эль-Ниньо и прогнозе на ближайшие дни ИА AmurMedia рассказал ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва.
Многие восприняли июнь как холодный и дождливый, но это лишь субъективное восприятие. По словам специалиста метеорологические данные сдержанно опровергают это. В Хабаровске количество осадков по итогам июня оказалось ниже климатической нормы, а среднемесячная температура была близка к обычным значениям. Более прохладной выдалась первая декада месяца, когда температура воздуха была на 1−3 градуса ниже средних многолетних показателей.
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Причиной такой погоды стало частое вторжение холодных воздушных масс с Охотского моря. Как объяснил синоптик, в этом году получил развитие Охотский антициклон, который и обеспечивал поступление прохладного воздуха на материк. В прошлом году подобная циркуляция проявлялась менее значительно. При этом определённое воздействие на погодные процессы мог оказать и Эль-Ниньо.
— Это такой феномен, который оказывает на всю погоду на земном шаре влияние. В какой-то степени, я думаю, он сказывается и на погоде Дальнего Востока, — отметил Никита Перерва.
Эль-Ниньо — это периодическое климатическое явление, возникающее в экваториальной части Тихого океана, когда температура поверхностных вод становится существенно выше нормы. Это приводит к погодным изменениям практически на всей планете: смещаются области высокого и низкого давления, меняются траектории циклонов и воздушных потоков, увеличивается вероятность погодных аномалий.
Для Хабаровского края и Дальнего Востока влияние Эль-Ниньо носит косвенный характер и проявляется не каждый раз одинаково. Что же происходит? К нам более активно проникают тропические воздушные массы, что увеличивает вероятность сильных ливней, гроз и душной погоды.
Именно такую ситуацию жители Хабаровского края наблюдают в начале нынешнего июля. По словам Никиты Перервы, уже в первой декаде июля над югом Дальнего Востока появились тропические воздушные массы. Обычно этот процесс начинается лишь во второй половине месяца. Речь идёт о тёплом и влажном воздухе, поступающем из районов Юго-Восточной Азии и проникающем в более высокие широты. Именно с этим связано резкое увеличение количества интенсивных осадков.
Первая декада июля завершилась, и можно утверждать, что температура в Хабаровске держится в районе климатической нормы. При этом осадков было необычно много: при месячной норме июля в 137 мм за десять дней выпало 90 мм — почти две трети месячной нормы.
Неустойчивый характер погоды, по прогнозу синоптиков, сохранится как минимум до середины месяца. Осадки будут носить скорее ливневый характер, возможны сильные дожди и грозы. При этом предпосылок для шквалистых явлений пока не прослеживается. Как объяснил эксперт, шквалы обычно связаны с вторжением холодных атмосферных фронтов, но сейчас над краем преобладает тёплая воздушная масса.
— Скорее, это будут ливневые дожди с грозами. Ливни по типу тропических — тёплые интенсивные дожди, — ометил Никита Перерва.
По предварительным данным, в ближайшие дни вероятность кратковременных дождей сохранится. При этом жителей края продолжит сопровождать очень тёплая и душная погода: ночные температуры будут держаться в пределах +20 градусов, а днём воздух прогреется до +28…+30 градусов.