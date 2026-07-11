Тропический июль: чем обусловлена духота в Хабаровске

Именно такую ситуацию жители Хабаровского края наблюдают в начале нынешнего июля. По словам Никиты Перервы, уже в первой декаде июля над югом Дальнего Востока появились тропические воздушные массы. Обычно этот процесс начинается лишь во второй половине месяца. Речь идёт о тёплом и влажном воздухе, поступающем из районов Юго-Восточной Азии и проникающем в более высокие широты. Именно с этим связано резкое увеличение количества интенсивных осадков.