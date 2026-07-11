Фестиваль «Горький fest»: Чем запомнился и какие фильмы получили награды

В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького прошла церемония закрытия юбилейного фестиваля «Горький fest», который в этом году проходил с 3 по 9 июля. Народный артист России Михаил Пореченков — президент фестиваля, а известная актриса Оксана Михеева — его генеральный продюсер.
Конкурс фестиваля отличается от других тем, что в нем собраны документальные и художественные фильмы, полный и короткий метр. Юбилейный год не стал исключением. И многие обратили внимание на то, что по решению жюри уже второй год главный приз достается документальному кино. В прошлом году это была работа Кирилла Верхозина «Колхандра» — короткий метр о том, как дети учатся снимать кино. Кстати, режиссер привез в этом году свою новую работу на фестиваль — фильм «Ось» (получил приз за лучшее музыкальное решение). А в этом году лучшей признали картину «Тихие смыслы» Александры Андроновой и Антона Белоусова. Этот выбор сделало жюри, состоящее из режиссера Александра Велединского, продюсера Сабины Еремеевой, оператора Екатерины Смолиной, композитора Антон Силаева и киножурналиста Ивана Кудрявцева.
Фильм «Тихие смыслы» представляет собой сочетание поддержки Минкультуры, использование спецэффектов и рассказ о судьбе особенного — слепоглухонемого — ребенка и таких же, как и он. В фильме ведется рассказ о том, как актеры нижегородского ТЮЗа, репетируя пьесу «Сотворившая чудо» Уильяма Гибсона, присматриваются к слепоглухому мальчику Пете и его маме Юле, которая живет в некоем коконе, состоящем из самопожертвования, тихого героизма и одиночества в личной жизни, как к экспонату или образцу для своего спектакля.
Александра Андронова. Фото: Евгений Смирнов/Предоставлено пресс-служба фестиваля Горький Fest.
Когда смотришь фильм, происходит разрыв шаблона, и зритель понимает, что кино это не похоже ни на одно другое. А картин, посвященных инклюзии, сегодня немало. Сильную реакцию вызывает появление в кадре реальной героини этого фильма — молодой симпатичной девушки Кати Беляковой из Нижнего, которая пробивается сквозь закрытый мир слепоглухонемых и общается с ними — полностью запертыми в своих башнях, где так мало окон в мир. Слышать они не могут, видеть не могут — остается осязание, обоняние, вкус… Но дело даже не только в том, что героиня находит с ними не просто коммуникацию — язык, но и понимает их, а они — ее не только на уровне действий, букв и слов. Они ее даже слушают и повинуются ей, поддаются воспитанию. Фильм попутно говорит о том, что в мире сегодня огромное количество людей — слепых, глухих, немых, слепоглухонемых одновременно и… отчаянно одиноких. Никто не может пробиться сквозь эти стены слепоты, глухоты, неумения и боязни чувствовать, раскрываться, любить…
И авторы подводят к тому, что каждому из нас нужен вот такой человек, как Катя, который будет целовать, обнимать, понимать, подарит тактильные ощущения и пробьет стены внутренних башен.
Уже после фильма наш обозреватель узнала, что у Кати Беляковой всего 4−5 подопечных. Где взять таких Кать? Как их создавать? Мы попытались выяснить у одного из режиссеров — кого именно в качестве главного героя видят они? Как пришла идея? Но они видят всех одновременно. И маму Юлю, и Петю, и Катю, и актеров…
Кстати, про актеров. Казалось бы, неестественное, пристальное изучение Пети, Кати и Юли в итоге вылилось в сцены из спектакля, который, судя по всему, очень талантлив. Он идет в Нижнем, можно посмотреть. Две девочки, которые в разных составах играют героиню с особенностями развития, — на глазах камеры и зрительского зала преображаются до неузнаваемости. Им веришь — это главное. И понимаешь, что на фоне громких смыслов сегодня особенно важны тихие.
За режиссуру наградили новый документальный фильм Алексея Федорченко «Мифы о Гефесте, Боге и стройотряде». Алексей, который сам был в стройотряде «Гефест», сделал картину о молодости, о времени, о своих друзьях. Лента пронизана прекрасным чувством юмора, и реакция зала на сеансе была соответствующая. Документальные съемки дополнены анимацией — на фоне ткани цвета хаки, из которой сшиты стройотрядовские куртки, словно оживают Боги древней Греции и рассказываются их истории. При просмотре невольно задумываешься о судьбе стройотрядовцев и о том, что новые поколения не проходят такую школу жизни и лишены подобных приключений и воспоминаний. Впрочем, у каждого нового поколения и опыт, и воспоминания свои.
Особое упоминание жюри с формулировкой «За смелость петь пловцам» присудили картине «Лето будет общим» режиссера Даниила Меркулова. Этот фильм на самом деле уже вошел в историю, потому что его создателей — 24-летних ребят пригласили с ним участвовать в основном конкурсе кинофестиваля в Шанхае. Это престижный кинофестиваль класса А, и за тем, как принимали наших молодых авторов, наблюдала обозреватель «РГ», которая в этот момент работала на кинорынке-спутнике кинофестиваля по приглашению Роскино. Ленту в Шанхае при полных залах показали пять раз. Это не последний международный кинофестиваль, на котором присутствует картина. И вскоре она выйдет в российский прокат. О новостях расскажем.
Что представляет из себя фильм? Сегодня каждый уважающий себя кинофестиваль должен иметь свой миф. На фестивале «Горький fest» — был Гефест (фильм «Мифы о Гефесте»), «Одиссея» Кристофера Нолана на фестивали не подавалась, но она как бы витает над ними, ведь там, в частности, Троянская война и воин, который не может вернуться домой, и женщина, которая его ждет… Зрители ждут даже новой экранизации «Иллиады» Гомера. А пока молодые Гомеры наших дней творят новые мифы. Так происходит и в фильме «Лето будет общим». Один из троих людей потерял обоняние — очень актуальный образ. После ковида в прямом и переносном смысле люди потеряли нюх и способность держать нос по ветру. А молодым в таких ситуациях нужно найти свой путь. «Юноши, обдумывающие житье» хотят понять — к чему стремиться, как стать героем своего времени, чтобы о тебе потом, возможно, слагали мифы. Они уже поняли, что реальный герой и супергерой — не одно и то же и пытаются почувствовать свежий ветер моря и путешествий, нащупать свой путь в жизни… И вот трое молодых героев отправляются в фильме искать себя и свое место в этом времени, попутно заглядывая в века и приближая для рассмотрения мифы. В пути они встречают не только Богов Олимпа, но и довольно странных персонажей, рассуждающих о жизни и смерти (эпизод с Сергеем Чонишвили — попутчиком в поезде — сорвал аплодисменты зала). В фильме звучат песни, и само путешествие к морю и философское разговоры отсылают к дороге к морю других парней, но четверых. Да, для «Квартета И» смена подрастает. Многим зрителям в Нижнем полюбилась картина — ее нежность, наивность, анимационные вставки, знаменитые артисты в роли богов (Алексей Воробьев, похоже, всю жизнь шел к подобной роли — Бога-красавца)… Западают в душу песни, неторопливый ритм и стремление к морю как к символу свободы.
Из показанных на фестивале фильмов — из тех, что успела посмотреть наш обозреватель, ей запомнился полнометражный фильм «Блог» — о том, как с помощью психодрамы можно попробовать решить проблемы подростков. В нем ярко сыграли актеры Денис Прытков и Александра Бабаскина. Также привлек режиссерский дебют актрисы Анастасии Куимовой в коротком метре «Главная роль» и еще один короткий метр Кирилла Логинова — «Последний день». В обоих сыграла актриса Мария Калецкая.
Полный список победителей фестиваля этого года можно посмотреть на сайте киносмотра и на сайте «РГ».