Фестиваль «Горький fest»: Чем запомнился и какие фильмы получили награды

Что представляет из себя фильм? Сегодня каждый уважающий себя кинофестиваль должен иметь свой миф. На фестивале «Горький fest» — был Гефест (фильм «Мифы о Гефесте»), «Одиссея» Кристофера Нолана на фестивали не подавалась, но она как бы витает над ними, ведь там, в частности, Троянская война и воин, который не может вернуться домой, и женщина, которая его ждет… Зрители ждут даже новой экранизации «Иллиады» Гомера. А пока молодые Гомеры наших дней творят новые мифы. Так происходит и в фильме «Лето будет общим». Один из троих людей потерял обоняние — очень актуальный образ. После ковида в прямом и переносном смысле люди потеряли нюх и способность держать нос по ветру. А молодым в таких ситуациях нужно найти свой путь. «Юноши, обдумывающие житье» хотят понять — к чему стремиться, как стать героем своего времени, чтобы о тебе потом, возможно, слагали мифы. Они уже поняли, что реальный герой и супергерой — не одно и то же и пытаются почувствовать свежий ветер моря и путешествий, нащупать свой путь в жизни… И вот трое молодых героев отправляются в фильме искать себя и свое место в этом времени, попутно заглядывая в века и приближая для рассмотрения мифы. В пути они встречают не только Богов Олимпа, но и довольно странных персонажей, рассуждающих о жизни и смерти (эпизод с Сергеем Чонишвили — попутчиком в поезде — сорвал аплодисменты зала). В фильме звучат песни, и само путешествие к морю и философское разговоры отсылают к дороге к морю других парней, но четверых. Да, для «Квартета И» смена подрастает. Многим зрителям в Нижнем полюбилась картина — ее нежность, наивность, анимационные вставки, знаменитые артисты в роли богов (Алексей Воробьев, похоже, всю жизнь шел к подобной роли — Бога-красавца)… Западают в душу песни, неторопливый ритм и стремление к морю как к символу свободы.