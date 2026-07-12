Управляющий прикамского хлебокомбината оспаривает сделки его владельца

Арбитражный суд Пермского края назначил предварительное судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления краевой прокуратуры в рамках банкротства ООО «Губахахлеб». Надзорный орган требует привлечь к субсидиарной ответственности владельца ООО Рафаела Егояна и наложить арест на его денежные средства. Одновременно с этим конкурсный управляющий общества просит признать недействительными ряд сделок, совершенных между компанией и ее учредителем. Речь идет о перечислении с расчетных счетов ООО «Губахахлеб» на банковские счета Рафаела Егояна 15,5 млн руб., следует из материалов дела.