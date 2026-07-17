SpaceX отменила 13-й испытательный полёт Starship из-за неполадок с двигателями

«Некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматическому прерыванию запуска. В настоящее время ведётся слив топлива. Следующая попытка запуска, как ожидается, состоится через несколько дней. Чтобы обеспечить успешный полёт, два двигателя Raptor будут демонтированы и заменены. Наиболее вероятный срок запуска — начало следующей недели», — пояснил глава корпорации Илон Маск.