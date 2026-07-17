SpaceX отменила 13-й испытательный полёт Starship из-за неполадок с двигателями

Запуск прототипа корабля приостановлен. Видео © X / SpaceX.
«Некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматическому прерыванию запуска. В настоящее время ведётся слив топлива. Следующая попытка запуска, как ожидается, состоится через несколько дней. Чтобы обеспечить успешный полёт, два двигателя Raptor будут демонтированы и заменены. Наиболее вероятный срок запуска — начало следующей недели», — пояснил глава корпорации Илон Маск.
Маск отметил, что новая попытка может состояться в начале следующей недели. Окно для запуска Starship, по его словам, открывается в 17:45 по техасскому времени.
Тем временем Китай впервые успешно испытал посадку первой ступени ракеты-носителя на морскую платформу. Ракета CZ-10B (Long March 10B) стартовала с космодрома на острове Хайнань. После разделения ступеней первая часть носителя начала управляемое возвращение на Землю. Во время испытания ступень не приводнилась, а была захвачена специальной системой посадки на морской платформе.
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