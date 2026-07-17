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Правительство постановило перевести всех госслужащих на МАКС к 2030 году

Российское правительство распорядилось перевести всех государственных служащих на платформу МАКС из других мессенджеров к 2030 году. Соответствующий документ в среду, 15 июля, опубликовали на портале правовых актов.

Российское правительство распорядилось перевести всех государственных служащих на платформу МАКС из других мессенджеров к 2030 году. Соответствующий документ в среду, 15 июля, опубликовали на портале правовых актов.

В документе говорится, что доля рабочих коммуникаций государственных и муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений и организаций, должна составить к 2030 году 100 процентов.

16 июля стало известно, что приложение мессенджера МАКС больше недоступно для скачивания в Google Play. При этом аналогичная ситуация произошла и с приложением социальной сети VK.

13 июля Евросоюз ввел санкции в отношении VK. Под ограничения попало и юридическое лицо, отвечающее за работу мессенджера МАКС. Приложение VK также удалили из App Store.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в свою очередь начало переговоры с Apple по поводу восстановления МАКС в App Store. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал корпорацию Apple «врагами» после удаления МАКС из App Store.

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