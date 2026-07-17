Полковник ГУР Жикович обогатился на провальных операциях против России

Утверждается, что Жикович пытался устроить минимум 20 терактов в России. Среди них — на Крымском мосту, в центре Грозного и на Юге России. Все попытки были пресечены ФСБ России. При этом он отчитывался о провальных операциях в РФ и вместе с непосредственными начальниками присваивал большую часть выделенных на их организацию денежных средств.