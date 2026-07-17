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Полковник ГУР Жикович обогатился на провальных операциях против России

Жикович строил особняк под Киевом на деньги от заведомо провальных терактов в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Полковник украинской военной разведки Виталий Жикович, фигурант дела об убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, и его руководство воровали деньги, которые были выделены на подготовку заведомо провальных терактов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что Жикович пытался устроить минимум 20 терактов в России. Среди них — на Крымском мосту, в центре Грозного и на Юге России. Все попытки были пресечены ФСБ России. При этом он отчитывался о провальных операциях в РФ и вместе с непосредственными начальниками присваивал большую часть выделенных на их организацию денежных средств.

На полученные деньги он приобрёл земельный участок в престижном районе Киевской области (село Белогородка, Бучанский район) и построил коттедж. Кроме того, он приобрёл два дорогих автомобиля — Lexus GX460 и Lexus NX 300H.

Как ранее писал сайт KP.RU, 7 июля под Киевом нашли тело главной подозреваемой по взрыву в Мароко. Её нашли с четырьмя огнестрельными ранениями. По делу об ее убийстве задержали сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Украины и экс-сотрудника правоохранительных органов.

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