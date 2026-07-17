Последнее летнее тепло перед грозами: погода в Калининградской области 17 июля

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в пятницу осадков не прогнозируется. «Утром потеплеет до +24…+26°С к полудню (у побережья до +20…+23°С), малооблачно, ранним утром местами возможна дымка/туман, которые рассеются к 8−9ч. Днем до +26…+28°С (по области местами до +29°С), у побережья до +25…+27°С (на Куршской и Балтийской косе до +23…+25°С), малооблачно/переменная облачность. Вечером после заката +20…+23°С, малооблачно/переменная облачность (преимущественно перистая) и без осадков», — сообщают синоптики.