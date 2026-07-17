В Новосибирске перенесли сроки отключения горячей воды в центре

Под испытания попадают сети, расположенные по улицам: Большевиcтская, Фабричная, Пристанский пер., Чернышевский спуск, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Коммунистическая, Советская до Вокзальной магистрали, от проезда Виктора Ващука до Серебренниковской — ул. М. Горького, Чаплыгина, Щетинкина, Депутатская, Октябрьская, Спартака; ул. Урицкого, ул. С-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский пр., ул. Шамшурина и Ивачева до вокзала Новосибирск -Главный, пр. Димитрова до пл. Кондратюка.