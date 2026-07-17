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В Новосибирске перенесли сроки отключения горячей воды в центре

В связи производственной необходимостью этап гидравлических испытаний ТЭЦ-2 Городской вывод ПНС-1 переносится с 19 на 27 июля.

Источник: НДН.ИНФО

Об этом информирует пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

Под испытания попадают сети, расположенные по улицам: Большевиcтская, Фабричная, Пристанский пер., Чернышевский спуск, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Коммунистическая, Советская до Вокзальной магистрали, от проезда Виктора Ващука до Серебренниковской — ул. М. Горького, Чаплыгина, Щетинкина, Депутатская, Октябрьская, Спартака; ул. Урицкого, ул. С-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский пр., ул. Шамшурина и Ивачева до вокзала Новосибирск -Главный, пр. Димитрова до пл. Кондратюка.

Постепенное снижение температуры горячей воды начнётся 25 июля.

Максимальный срок отсутствия горячей воды, с учетом времени на ремонт — до 9 августа включительно.