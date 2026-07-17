С начала года Роспотребнадзор приостановил в Прикамье работу 35 точек общепита

За первое полугодие 2026 года управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверило соблюдение санитарных норм на 573 предприятиях общественного питания региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушения обязательных требований выявлены в 418 точках общепита. По результатам проверок приостановлена деятельность 35 заведений. На нарушителей наложены штрафы на сумму 3 млн руб., от работы в кафе и столовых отстранен 21 человек.
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