Роспотребнадзор разрешил купаться только в 6 озерах Нижнего Новгорода

Роспотребнадзор проверил качество воды в нижегородских водоемах. По результатам полученных анализов, купаться можно только в 6 озерах Нижнего Новгорода.
На сегодняшний день качество воды соответствует санитарно-гигиеническим требованиям на озерах ПКиО 1 и 2 очереди, озере Силикатном, Сортировочном, Пестичном и Лунском.
Также купание будет безопасным в пруду 408 км в Арзамасе, на реке Теше в Арзамасе, на озере Верхнем в Семенове, на озере у Крутой горы в Богородске. Также безопасными признаны озеро Святое в Пушкино, озеро Юрасовское на Бору, река Волга на городском пляже в Лысково, Верхний пруд в Выксе.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
В ведомстве советуют посещать только оборудованные пляжи, обязательно принимать душ после купания, а если в рот попала вода, нужно внимательно следить за своим здоровьем. Если самочувствие после этого ухудшилось, нужно обратиться ко врачу.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородцев предостерегли от купания в контактных линзах.