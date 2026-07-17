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Роспотребнадзор разрешил купаться только в 6 озерах Нижнего Новгорода

В ведомстве советуют посещать только оборудованные пляжи.

Источник: Нижегородская правда

Роспотребнадзор проверил качество воды в нижегородских водоемах. По результатам полученных анализов, купаться можно только в 6 озерах Нижнего Новгорода.

На сегодняшний день качество воды соответствует санитарно-гигиеническим требованиям на озерах ПКиО 1 и 2 очереди, озере Силикатном, Сортировочном, Пестичном и Лунском.

Также купание будет безопасным в пруду 408 км в Арзамасе, на реке Теше в Арзамасе, на озере Верхнем в Семенове, на озере у Крутой горы в Богородске. Также безопасными признаны озеро Святое в Пушкино, озеро Юрасовское на Бору, река Волга на городском пляже в Лысково, Верхний пруд в Выксе.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В ведомстве советуют посещать только оборудованные пляжи, обязательно принимать душ после купания, а если в рот попала вода, нужно внимательно следить за своим здоровьем. Если самочувствие после этого ухудшилось, нужно обратиться ко врачу.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородцев предостерегли от купания в контактных линзах.

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