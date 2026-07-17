Роспотребнадзор разрешил купаться только в 6 озерах Нижнего Новгорода

Также купание будет безопасным в пруду 408 км в Арзамасе, на реке Теше в Арзамасе, на озере Верхнем в Семенове, на озере у Крутой горы в Богородске. Также безопасными признаны озеро Святое в Пушкино, озеро Юрасовское на Бору, река Волга на городском пляже в Лысково, Верхний пруд в Выксе.