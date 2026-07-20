Западные союзники Германии отмечают масштабность работ Берлина по ядерно-оружейным направлениям. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) пишет РИА Новости.
По данным российской разведки, речь идёт о таких сферах, как специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика. В сообщении говорится, что в этих исследованиях участвуют 30 немецких университетов.
Среди них в СВР назвали Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига — Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена и Берлинский технический университет.
Других подробностей в опубликованном сообщении не приводится.